Persiceto: intervento del dirigente Mauro Borsarini sulla scuola

#scuolaMauro Borsarini, dirigente scolastico dell'Istituto Archimede, ci manda un videomessaggio per approfondire come avverrà la valutazione dell’attività scolastica svolta in questi mesi, come l'Istituto si è organizzato per affrontare l’emergenza Covid19 e come si organizzerà per lo svolgimento dell'esame di maturità, come è stata strutturata l'offerta didattica online, come hanno reagito insegnanti e studenti di fronte a questa piccola rivoluzione, qual è stato il livello di adeguatezza delle dotazioni tecnologiche e di connessione.