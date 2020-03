Persiceto: più presidio e controllo del territorio

Nel mese di febbraio il Comune ha messo in campo diverse misure per il controllo e la sicurezza del territorio: è stato aperto l’ufficio del Corpo unico di polizia locale dell’Unione di Terre d’Acqua a San Matteo della Decima presso il Centro Civico ed è stata sottoscritta una convenzione che consentirà ai Carabinieri di San Giovanni in Persiceto di accedere ai dati delle telecamere delle Unioni di comuni Reno Galliera e Terred’Acqua.

dalla pagina Fb del Comune di Persiceto