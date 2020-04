Persiceto Sport: proposta di sostegno alle associazioni sportive

Dando seguito ad una mia precedente iniziativa, come promesso pubblico la concretizzazione di essa e cioè una proposta di aiuto alle associazioni sportive presenti nel Comune di San Giovanni in Persiceto. Tale proposta dovrebbe essere arrivata all’attenzione dell’Amministrazione Comunale, alla quale chiedo collaborazione in quanto il momento storico non è certamente dei migliori ed occorre, assolutamente, trattare in maniera egualitaria e democratica le tante associazioni del nostro territorio. Ringrazio le 37 società sportive che hanno sottoscritto questa iniziativa, nonché il Presidente della Consulta dello Sport e fiduciario CONI Waldes Marrone per l’appoggio. Ecco il testo integrale:

PROPOSTA DI SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE

”Lo sport, insieme alla cultura, è stato il primo settore a fermarsi a causa della diffusione del virus covid-19 .

Occorre avere un piano, un progetto che vada ben oltre quello predisposto dal legislatore nazionale.

E’ necessaria una integrazione a livello regionale, metropolitano ma sopratutto comunale.

Sono in gioco una moltitudine di fattori: il lavoro di tanti operatori, la manutenzione degli impianti, la vita stessa delle associazioni e sopratutto la possibilità per una famiglia di portare il proprio figlio “a fare sport”.

Per quanto riguarda le tante associazioni sportive persicetane, confrontandomi con ciascuna di esse, ho previsto tre principali casistiche:

A)per le Associazioni Sportive Dilettantistiche, oppure qualsiasi atro tipo di associazione, che esercitano le proprie attività in strutture private, si chiede la possibilità di usufruire di un sostegno economico (da quantificarsi) destinato al pagamento del canone di affitto;

B)per le Associazioni Sportive Dilettantistiche, oppure qualsiasi altro tipo di associazione, che non hanno in gestione impianti comunali, ma svolgono in essi le proprie attività, si chiede la possibilità di usufruire di una dilazione di pagamento delle spese di affitto di tali impianti.

Auspicando una possibile ripresa delle attività nel mese di settembre, propongo lo slittamento del pagamento delle tariffe, maturate nei mesi di gennaio e febbraio 2020, al mese di novembre 2020.

C) per le Associazioni Sportive Dilettantistiche, oppure qualsiasi altro tipo di associazione, che hanno in gestione impianti sportivi comunali si chiede la possibilità di usufruire di un sostegno economico da quantificare in base al mancato guadagno, causato ad esempio dalla perdita delle quote dei propri tesserati oppure dalla mancata partecipazione ad eventi o esibizioni”.

Belinelli Enrico Adriano