Persiceto: supporto psicologico ai tempi del Covid-19

Il Comune, in collaborazione con l’associazione Emdr Italia ha attivato un servizio di supporto psicologico telefonico sul territorio, completamente gratuito, per dare sostegno ai cittadini in questa situazione di emergenza provocata dal Coronavirus.

Chi fosse interessato può inviare una e-mail a servizisociali@comunepersiceto.it indicando semplicemente di voler usufruire del servizio di supporto psicologico e un recapito telefonico, fisso o mobile. Non è necessario dare il proprio nome e cognome, se si vuole si può indicare il solo nome. I dati saranno trasmessi ad uno psicologo psicoterapeuta aderente all’associazione Emdr Italia che provvederà a richiamare il cittadino.

Per chiarimenti sul servizio si può fare riferimento allo Sportello sociale ai numeri 051.6812772-2774-2738, nei giorni feriali dalle ore 8.30 alle 17.30.

