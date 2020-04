Persiceto: “VivaMente, spesa per la mente”

Il Comune di Persiceto, in collaborazione con il Circolo Arci Accatà, promuove una nuova raccolta di beni a favore delle famiglie in difficoltà economica per il Covid-19, che questa volta riguarderà giornali, libri e materiali per svagarsi, tenere allenata la mente e rimanere informati anche a casa.

Grazie alla disponibilità di tutte le edicole, librerie e cartolerie di Persiceto e Decima, i cittadini che fanno acquisti in edicola, libreria o cartoleria possono donare giornali, riviste, libri e materiali a favore delle famiglie in difficoltà economica a causa dell’emergenza Covid-19. Il Comune, in collaborazione con i volontari del Circolo Arci Accatà, coordinerà la distribuzione del materiale raccolto per consentire a tutti, adulti e bambini, l’accesso alla cultura e all’informazione.

Si invita chi è interessato a richiedere il materiale a contattare i Servizi sociali ai numeri 051.6812738-2772-2774.

comunepersiceto.it