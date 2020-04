Sala Bolognese: aiutocompiti in videochiamata

L’associazione Bel Quel ha deciso di mettersi a disposizione per essere di aiuto e supporto ai ragazzi delle scuole medie e alle loro famiglie con un aiuto compiti gratuito, con un rapporto tutor/studente 1 a 1.

È stato costruito un semplice sistema che permette ai ragazzi di prenotarsi, grazie ad una mail di gmail o di classroom, per un’ora di supporto, tramite una videochiamata con Google meet. Il servizio è attivo da martedì 24 marzo 2020. La prima settimana sarà di rodaggio, quindi chiediamo di portare pazienza per eventuali problemi. Tutte le informazioni ed il link per prenotare le lezioni può essere richiesto a aiutocompiti@belquel.com.

