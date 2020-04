Sala Bolognese: distribuzione mascherine e chiamata del Sindaco tramite Alert System

Carissimi,

sono il Sindaco Emanuele Bassi.



Sono 31 giorni che siamo in casa per tutelare la nostra salute.

Alle famiglie che hanno perso i loro cari porgo sentite condoglianze da tutta la cittadinanza.

L’Amministrazione Comunale ha attivato tutti i servizi di supporto necessari e si trovano sul sito del Comune, oltre ad un conto corrente dedicato per affrontare insieme la crisi e ripartire.

Verranno distribuiti nei prossimi giorni dai consiglieri comunali le mascherine, UNA a famiglia, per la persona che uscirà per comprovate necessità.

Altre mascherine verranno consegnate sul posto di lavoro dai datori di lavoro.

È necessario stare in casa anche se fuori c’è il sole.

I controlli delle forze dell’ordine saranno intensificati e le sanzioni sono molto elevate.

Il rischio di contagio è ancora molto elevato, per questo motivo è necessario non abbassare la guardia anche per non rendere vani i sacrifici fatti nell’ultimo mese.

Buona Pasqua e Buona Salute a tutti.