Sala Bolognese: misure urgenti di solidarietà alimentare

Si rende noto che con determinazione n.105 del 2 aprile 2020 è stato approvato l’avviso per la concessione di CONTRIBUTI ECONOMICI MEDIANTE BUONI SPESA, utili per fronteggiare i bisogni di generi alimentari e di prima necessità dei nuclei familiari più esposti agli effetti economici conseguenti all’emergenza derivante dalla contingente epidemia COVID-19 nel rispetto di quanto stabilito nell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 29 marzo 2020 n. 658.

ATTENZIONE! CHI PUO’ FARE DOMANDA:

– La persona che, in seguito dell’Emergenza Covid-19 (Coronavirus) si trovi in condizione di temporanea difficoltà ovvero in una delle seguenti situazioni:

perdita o riduzione del lavoro (licenziamento, mancato rinnovo di contratto a tempo determinato, riduzione delle ore lavorative) senza attivazione di ammortizzatori sociali ovvero con ammortizzatori insufficienti in relazione al fabbisogno familiare;

sospensione temporanea dell’attività con partita IVA rientranti nei codici ATECO delle attività professionali, commerciali, produttive artigianali non consentite dal DPCM 22 marzo 2020 e successive integrazioni;

impossibilità di percepire reddito derivante da prestazioni occasionali/stagionali o intermittenti a causa dell’obbligo di permanenza domiciliare con sorveglianza sanitaria o per effetto della contrazione delle chiamate;

INOLTRE:

– nessun altro componente del proprio nucleo familiare residente o domiciliato ha presentato domanda per la concessione del presente contributo nel Comune di Sala Bolognese e in nessun altro Comune di Italia;

– di non essere in possesso al 31 marzo 2020, a nome proprio o di altro componente del nucleo familiare, di depositi bancari o postali di importo complessivo superiore a 10.000,00 euro;

– di non avere percepito alla presente data per il mese di marzo 2020, a nome proprio o di altro componente del nucleo familiare, redditi e contributi e sussidi di qualsiasi natura di importo complessivo superiore a Euro 780,00 mensili oppure di avere percepito alla presente data per il mese di marzo 2020 a nome proprio e di altro componente il nucleo familiare redditi e contributi e sussidi di qualsiasi natura per un importo totale di Euro _________________________________ (in tal caso potrà essere ammesso secondariamente e compatibilmente alla disponibilità delle risorse economiche, alla concessione del beneficio, con priorità tra nuclei e persone con minore disponibilità economica autodichiarata nella istanza e, a pari disponibilità, con priorità per i nuclei familiari più numerosi);

COME PRESENTARE LA DOMANDA

Gli interessati possono presentare istanza al seguente indirizzo di posta elettronica certificata comune.salabolognese@cert.provincia.bo.it oppure consegna a mano previo appuntamento con l’assistente sociale esclusivamente per coloro che non sono in possesso di computer o di posta elettronica a partire dal lunedì 6 aprile 2020 e fino a venerdì 10 aprile 2020.

Alla istanza redatta e trasmessa secondo il modello allegato “AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 FINALIZZATA ALLA EROGAZIONE DEI BENEFICI DI CUI ALL’ART. 4 DELL’ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29.03.2020” deve essere allegata e trasmessa sempre a mezzo mail all’indirizzo sopra indicato copia di valido documento di riconoscimento.

Gli interessati potranno contattare:

– il servizio sociale al numero 0516822540 nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:30;

– informazioni ed aiuti a compilare la domanda il numero 051 6822535 dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 11:30.

ISTRUTTORIA, FORMULAZIONE ELENCO E MISURA DELL’AIUTO

Secondo le indicazioni del presente avviso, verrà formalizzato l’elenco dei cittadini beneficiari dei buoni spesa nella misura di € 25,00 pro capite settimanale erogati in un’unica soluzione e spendibili presso gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa presenti nell’elenco che sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Sala Bolognese.

E’ possibile scaricare la domanda e l’informativa

comune.sala-bolognese.bo.it