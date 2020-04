Sala Bolognese, Sindaco Bassi: “Continuiamo così, non cediamo ora”

Fino a ieri, in un contesto in cui tutto spingeva ad un eccesso nella presentazione di eventi, nella promozione di incontri di ogni tipo: gastronomici, culturali, concerti e visite guidate, tutto per avere più persone e superare il numero di interventuti.

Bisognava fare di tutto per avere il programma migliore…

Il programma politico, il programma elettorale, il programma delle opere per contenere più persone possibili in sicurezza.

La progettazione per un paese vivibile in cui tutti potessero trovare il luogo migliore per stare insieme e vivere in comunità.

E se mi guardo indietro così è stato fatto, credo tuttavia con un giusto equilibrio tra possibilità economiche e rispetto dell’ambiente, tradizioni e cultura ma con un buon passo verso una trasformazione quanto più possibile positiva.

Tutto si sarebbe pensato, ma non il ritrovarsi a lavorare così con forza e rigidità per vuotare completamente il Paese ed usare come motto “state in casa” e passare da “aggregazione sociale” a “distanza sociale”.

Questo è il risultato del lavoro dell’Amministrazione in queste settimane durissime e la risposta della cittadinanza.

Per la nostra salute…

Per il futuro…

Siamo fieri di voi, sono fiero di Voi.

Continuiamo così, non cediamo ora.

Emanuele Bassi