Sant’Agata: 25 aprile 1945 – 25 aprile 2020

Quest’anno, in osservanza alle misure previste per il contenimento del Covid-19, non sarà possibile svolgere le consuete Celebrazioni coinvolgendo la comunità locale.

Nonostante queste limitazioni l’Amministrazione Comunale si appresta ad onorare la ricorrenza del 25 aprile in forma rigorosa e rispettosa delle norme in vigore.

In particolare, nella mattinata di sabato 25 aprile 2020, saranno deposte Corone Commemorative ai monumenti di Porta Otesia, Piazza della Vittoria, Piazza Riva, in Piazza dei Martiri e presso il Cimitero, da parte delle sole Autorità preposte alla deposizione insieme all’Anpi territoriale.

Seppur distanti ci apprestiamo ad essere uniti in questa importante Giornata di riflessione e Commemorazione.

Il Sindaco

Giuseppe Vicinelli