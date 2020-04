Sant’Agata: Emergenza Coronavirus – Buoni spesa

L’Amministrazione Comunale rende noto l’Avviso (contenente le modalità, le condizioni per accedervi e il modulo di domanda) relativo all’emissione dei BUONI SPESA che saranno utilizzati per fronteggiare i bisogni di generi alimentari e beni di prima necessità destinati alle persone e ai nuclei familiari in difficoltà economica.

Con Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020 al Comune di Sant’Agata Bolognese è stato assegnato l’importo di € 39.252,78 da destinare a misure di solidarietà alimentare, al fine di fronteggiare i bisogni di generi alimentari e di prima necessità dei nuclei familiari più esposti agli effetti economici a causa dell’emergenza derivante dall’epidemia COVID19 nonché a quelli in stato di bisogno già in carico al Servizio sociale territoriale.



DESTINATARI DEI BUONI SPESA

PERSONE e NUCLEI FAMILIARI nelle seguenti condizioni: • non aver ancora ottenuto gli ammortizzatori sociali o altre misure previste dal D.L. 18/2020 (cd. “Decreto Cura Italia”) o di averle ottenute in misura insufficiente rispetto al complessivo fabbisogno del proprio nucleo familiare; • non essere percettore di altre forme di sostegno pubblico (per es. reddito di cittadinanza) o di averle ottenute in misura insufficiente rispetto al complessivo fabbisogno del proprio nucleo familiare; • non avere attualmente giacenze di liquidità sufficienti al proprio sostentamento o a quello del proprio nucleo familiare; • non avere attualmente altre forme di reddito o di rendita o di averle in misura insufficiente rispetto al complessivo fabbisogno del proprio nucleo familiare.



UTILIZZO BUONI SPESA

• esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari con esclusione di qualsiasi bevanda alcolica, prodotti per l’igiene della persona con esclusione di cosmetici, prodotti per l’igiene della casa, farmaci, para-farmaci e medicinali, • l’importo verrà erogato nella forma del buoni spesa, non monetizzabile, spendibili presso gli esercizi commerciali presenti sul territorio comunale aderenti all’iniziativa, il cui elenco sarà presente sul sito web istituzionale del Comune e sarà periodicamente aggiornato; • il buono non da diritto al resto, sarà intestato al richiedente, che ne avrà beneficio in nome e per conto di TUTTO il suo nucleo familiare-, • i buoni sono dematerializzati, saranno inviati direttamente all’esercente individuato tramite pec e mail; • sono spendibili entro il 30/06/2020;

La domanda deve essere compilata, su apposito modulo qui scaricabile:

CLICCA QUI PER IL MODULO Domanda di Richiesta Buoni Spesa

È predisposta in forma di autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. 445/2000, pubblicata e scaricabile dal sito istituzionale dell’ente all’ indirizzo : http://www.comune.santagatabolognese.bo.it.

Sarà resa disponibile anche presso gli esercenti commerciali aderenti all’iniziativa.

UNA VOLTA COMPILATO IL MODULO DI DOMANDA INVIARLA AL COMUNE (3 modalità alternative):

1) TRAMITE PEC : comune.santagatabolognese@cert.provincia.bo.it

2) TRAMITE EMAIL : info@comune.santagatabolognese.bo.it

3) TRAMITE CONSEGNA CARTACEA: solo, in via eccezionale (se non è possibile utilizzare i canali digitali, ovvero le opzioni 1. oppure 2.) è possibile consegnare il modulo compilato all’Ufficio Protocollo dell’ente dal lunedì al venerdì dalle 09,00 alle 13,00, nel rispetto delle disposizioni di distanziamento sociale e solo PREVIO appuntamento telefonando al 051.68.18.962.

comune.santagatabolognese.bo.it