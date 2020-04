Pubblicato da Bersagli su Mercoledì 22 aprile 2020

Sei eventi in diretta streaming per presentare i lavori dei ragazzi partecipanti ai percorsi didattici di VideoFactory e M.A.S.Ter.

Un progetto di Teatro delle Temperie in collaborazione con ReMida Bologna Terre d’Acqua Associazione Bel Quel sostenuto da PON METRO 14-20-01 comune di Bologna – Asse 3