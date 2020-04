Terred’Acqua, proroga bando contributi economici per pagamento affitto

In considerazione dell’attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID 19 (di cui in particolare ai DPCM del 9 marzo e del 11 marzo 2020), con Determinazione n. 94 del 23 marzo 2020 dell’Unione Terred’acqua, è stato prorogato alla data del 31 maggio 2020 il termine di scadenza per la presentazione delle domande per il BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL PAGAMENTO DELL’AFFITTO (DGR 1915/2019).

Modifica parziale delle MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE (punto 2. del Bando):

in riferimento alla prima modalità (consegna a mano delle domande), è stato disposto che tale modalità resta prevista “se ed in quanto possibile, compatibilmente con le disposizioni di cui ai DPCM 9 marzo 2020 e DPCM 11 marzo 2020 (misure di contenimento epidemiologico in materia di COVID 19) adottate da ciascun Comune del territorio di Terred’acqua”

restano valide e confermate le altre due modalità di consegna delle domande previste dal Bando (cioè tramite servizio postale con Raccomanda A/R. e tramite PEC-posta elettronica certificata)

terredacqua.net