Territorio metropolitano di Bologna: affitto a canoni concordati

Nei giorni scorsi le organizzazioni sindacali provinciali degli inquilini (Sunia, Sicet, Uniat, Conia, Feder-Casa) e dei proprietari (Asppi, Uppi, Confabitare, Aipi-Assoproprietari, Appc, Unioncasa, Ape-Confedilizia, Fond-Ceur, Coop Nuovo Mondo) hanno sottoscritto l’integrazione all’accordo territoriale dei canoni concordati per il territorio metropolitano di Bologna. L’integrazione prevede la possibilità, in caso di rinegoziazione dei canoni di locazione e in particolari condizioni di natura oggettiva e/o straordinaria, di poter stabilire il nuovo canone anche al di sotto del minimo previsto nell’accordo del 2017.

L’accordo integrativo è stato protocollato con il n. 20758 ed è pubblicato all’albo pretorio della Città metropolitana dal 20/04/2020 al 04/05/2020.

La documentazione online nella pagina “Atti di altri enti: avvisi diversi“.

Ufficio stampa Città metropolitana