10 maggio, le parole del sindaco di Crevalcore

#alertsystem⚠️Vi presentiamo Alert System! ➡️Da oggi, da questo numero 051988461 (è un numero che NON può ricevere chiamate in entrata), tutti i cittadini che lo vorranno, potranno ricevere comunicazioni importanti, allerte e informazioni urgenti da parte del Comune di Crevalcore o dal Sindaco tramite chiamata automatica.Se desideri ricevere questo servizio, che riteniamo essere fondamentale, sarà necessario semplicemente iscriversi tramite modulo online ➡️https://registrazione.alertsystem.it/crevalcore o compilare il cedolino che sarà disponibile davanti all'ingresso del Comune da domani mattina. 📲Per chi lo volesse, è disponibile su App Store o Google Play, l'App gratuita, Alert System (plus per Android), che permetterà di rimanere aggiornati su: allerte meteo, problemi per la circolazione stradale, interruzione di servizi, segnalazioni di problematiche varie..(tramite mappa interattiva).📲il codice QR per la APP www.alertsystem.it/qr Quindi, come ricevere questo servizio?- Iscrivendosi tramite link: https://registrazione.alertsystem.it/crevalcore -Compilando modulo cartaceo davanti al comune-Scaricando l'App (ATTENZIONE: scaricando UNICAMENTE l'app, verrete automaticamente iscritti nel sistema di chiamate automatiche con il numero collegato al cellulare su cui avete scaricato l'app, ma se in futuro doveste cancellarla, verreste automaticamente cancellati anche dal database principale, consigliamo quindi di procedere IN OGNI CASO all'iscrizione tramite link, per poi scaricare anche l'App come supporto aggiuntivo)➡️il codice QR per la APP www.alertsystem.it/qr Consigliamo comunque di iscriversi a questo servizio, con il numero di telefono che si utilizza maggiormente (anche mobile), le chiamate arriveranno tra le 8 e le 22 salvo casi di estrema emergenza.Ancora, chiediamo a tutti gli utenti più esperti, di aiutare coloro che sono meno pratici, ma che potrebbero giovare maggiormente di questo servizio, aiutandoli con la registrazione. 🛑🛑FAQ🛑🛑 1) Cosa succede se non riesci a rispondere alla chiamata? Nessun problema, il sistema richiama per 3 volte i numeri che non rispondono alla chiamata, con un intervallo di 10 minuti tra una telefonata e l'altra. 2) Come faccio a scaricare l'app se non ho uno smartphone ma il mio telefono riesce comunque ad andare in internet? Basta chiamare il numero 800180082, e si ricevereà un link per accedere all'app nel formato web 3) Posso chiamare questo numero per riascoltare un messaggio? No, il numero non è abilitato a ricevere chiamate in entrata, ma se si scarica l'App, l'audio è riascoltabile fino a scadenza notifica(generalmente 24h) 4)L'App è a pagamento? No, è completamente gratuita 5)Ricevo le chiamate,ma non le voglio più ricevere, come posso fare per disdire il servizio? Basterà inviare una mail all'URP di Crevalcore 6) Mi sono iscritto volontariamente ma non voglio più ricevere le telefonate, come devo fare? tramite questo link : https://registrazione.alertsystem.it/crevalcore/remove?asr_id=40qi5am7k65hrj0bgndipefpbd5bhv8v3b9vvplttv73sea60d7lik81094thmin1ef255vd51jap8fo451ibkdb95hemuodntl0kt0 e usando il pin che ti hanno fornito alla registrazione, potrai disiscriverti 7)Ho ricevuto le chiamate da AlertSystem, ma non mi sono mai iscritto, perchè e come faccio nel caso a disiscrivermi? Alcni numeri sono già iscritti nel database perchè nel registro Nazionale dei numeri fissi. Per disiscriversi, SOLO IN QUESTO CASO, basterà inviare una mail all'URP.#comunecrevalcore