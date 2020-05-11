11 maggio Terred’Acqua: Report casi positivi e in sorveglianza
Malattia in corso
ANZOLA DELL’EMILIA 25
CALDERARA DI RENO 20
CREVALCORE 3
SALA BOLOGNESE 23
SAN GIOVANNI IN PERSICETO 61
SANT’AGATA BOLOGNESE 8
Guariti clinicamente
ANZOLA DELL’EMILIA 5
CALDERARA DI RENO 4
CREVALCORE 7
SALA BOLOGNESE 8
SAN GIOVANNI IN PERSICETO 19
SANT’AGATA BOLOGNESE 1
Guariti
ANZOLA DELL’EMILIA 46
CALDERARA DI RENO 20
CREVALCORE 15
SALA BOLOGNESE 23
SAN GIOVANNI IN PERSICETO 58
SANT’AGATA BOLOGNESE 24
Isolamento domiciliare
ANZOLA DELL’EMILIA 21
CALDERARA DI RENO 17
CREVALCORE 7
SALA BOLOGNESE 23
SAN GIOVANNI IN PERSICETO 63
SANT’AGATA BOLOGNESE 4
Ricovero in terapia intensiva
ANZOLA DELL’EMILIA 1
CALDERARA DI RENO – –
CREVALCORE – –
SALA BOLOGNESE – –
SAN GIOVANNI IN PERSICETO 2
SANT’AGATA BOLOGNESE – –
Ricovero non in terapia intensiva
ANZOLA DELL’EMILIA 8
CALDERARA DI RENO 8
CREVALCORE 3
SALA BOLOGNESE 8
SAN GIOVANNI IN PERSICETO 15
SANT’AGATA BOLOGNESE 5
Persone in sorveglianza
ANZOLA DELL’EMILIA 5
CALDERARA DI RENO 15
CREVALCORE 4
SALA BOLOGNESE 9
SAN GIOVANNI IN PERSICETO 18
SANT’AGATA BOLOGNESE 5