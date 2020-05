11 maggio Terred’Acqua: Report casi positivi e in sorveglianza

Malattia in corso

ANZOLA DELL’EMILIA 25

CALDERARA DI RENO 20

CREVALCORE 3

SALA BOLOGNESE 23

SAN GIOVANNI IN PERSICETO 61

SANT’AGATA BOLOGNESE 8

Guariti clinicamente

ANZOLA DELL’EMILIA 5

CALDERARA DI RENO 4

CREVALCORE 7

SALA BOLOGNESE 8

SAN GIOVANNI IN PERSICETO 19

SANT’AGATA BOLOGNESE 1

Guariti

ANZOLA DELL’EMILIA 46

CALDERARA DI RENO 20

CREVALCORE 15

SALA BOLOGNESE 23

SAN GIOVANNI IN PERSICETO 58

SANT’AGATA BOLOGNESE 24

Isolamento domiciliare

ANZOLA DELL’EMILIA 21

CALDERARA DI RENO 17

CREVALCORE 7

SALA BOLOGNESE 23

SAN GIOVANNI IN PERSICETO 63

SANT’AGATA BOLOGNESE 4

Ricovero in terapia intensiva

ANZOLA DELL’EMILIA 1

CALDERARA DI RENO – –

CREVALCORE – –

SALA BOLOGNESE – –

SAN GIOVANNI IN PERSICETO 2

SANT’AGATA BOLOGNESE – –

Ricovero non in terapia intensiva

ANZOLA DELL’EMILIA 8

CALDERARA DI RENO 8

CREVALCORE 3

SALA BOLOGNESE 8

SAN GIOVANNI IN PERSICETO 15

SANT’AGATA BOLOGNESE 5

Persone in sorveglianza

ANZOLA DELL’EMILIA 5

CALDERARA DI RENO 15

CREVALCORE 4

SALA BOLOGNESE 9

SAN GIOVANNI IN PERSICETO 18

SANT’AGATA BOLOGNESE 5