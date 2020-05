20 maggio 2012, le parole di Francesco Furlani (PD, Persiceto)

Sono passati 8 anni da quella terribile scossa che colpì la nostra terra: centinaia i feriti, 28 le vittime e 14 miliardi di euro di danni.

Il nostro Comune venne inserito tra quelli più colpiti all’interno della cerchia del cratere. Una realtà, la nostra Emilia, messa a dura prova.

Con modalità diverse, oggi come allora, siamo chiamati a reagire, a rialzare la testa e ripartire.

Non ci siamo fatti scoraggiare allora, non lo faremo di certo adesso.

Noi #siamoemiliaromagna, forza #persiceto.

Francesco Furlani

Gruppo Consiliare Democratico