26 maggio Terred’Acqua: Report casi positivi e in sorveglianza

Malattia in corso/guariti clinicamente/guariti

ANZOLA DELL’EMILIA 12/3/60

CALDERARA DI RENO 13/1/31

CREVALCORE 4/3/20

SALA BOLOGNESE 7/2/47

SAN GIOVANNI IN PERSICETO 39/16/89

SANT’AGATA BOLOGNESE 6/0/27

Isolamento domiciliare

ANZOLA DELL’EMILIA 10

CALDERARA DI RENO 9

CREVALCORE 6

SALA BOLOGNESE 6

SAN GIOVANNI IN PERSICETO 43

SANT’AGATA BOLOGNESE 3

Ricovero in terapia intensiva

ANZOLA DELL’EMILIA – –

CALDERARA DI RENO – –

CREVALCORE – –

SALA BOLOGNESE – –

SAN GIOVANNI IN PERSICETO – –

SANT’AGATA BOLOGNESE – –

Ricovero non in terapia intensiva

ANZOLA DELL’EMILIA 5

CALDERARA DI RENO 5

CREVALCORE 1

SALA BOLOGNESE 3

SAN GIOVANNI IN PERSICETO 12

SANT’AGATA BOLOGNESE 3

Casi positivi e in sorveglianza

ANZOLA DELL’EMILIA 90/3

CALDERARA DI RENO 53/3

CREVALCORE 33/0

SALA BOLOGNESE 62/5

SAN GIOVANNI IN PERSICETO 173/6

SANT’AGATA BOLOGNESE 35/4