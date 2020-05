30 aprile, le parole del sindaco di Crevalcore

#coronavirus#1maggioNel video di questa sera, il Sindaco Marco Martelli desidera esprimere un pensiero riguardante la festa dei lavoratori, che quest'anno vivremo in maniera unica e particolare.____________________­čö┤­čö┤Aggiornamento Covid-19 nel Comune di Crevalcore al 30/04/2020. In questo momento abbiamo 28 pazienti che risultano positivi al Covid-19.Sempre ad oggi abbiamo 10 (-2) persone in isolamento fiduciario in sorveglianza.Ricordiamo ancora che le persone in isolamento fiduciario possono essere positivi asintomatici oppure manifestare sintomi lievi. Guariti: 10(+1)Deceduti: 4A questi vanno aggiunte una serie di persone che sono rimaste in quarantena pur non avendo mai manifestato sintomi ,ma solo per essere venuti a contatto con pazienti positivi .#comunecrevalcore