5 maggio, le parole del sindaco di Crevalcore

#coronavirusNel video di questa sera il nostro Sindaco, Marco Martelli, condivide un prima riflessione sulla fase 2.Tra gli argomenti trattati: le giostre nei parchi pubblici, il mercato del martedì, l'apertura dei cimiteri in capoluogo e frazioni ed ancora gli spostamenti possibili.Ancora: gli aiuti che il comune ha predisposto per famiglie e commercianti.🛑🛑Aggiornamento covid-19 nel Comune di Crevalcore al 05/05/2020.In questo momento abbiamo 31 pazienti che risultano positivi al Covid-19.Sempre ad oggi abbiamo 10 persone in isolamento fiduciario in sorveglianza. Ricordo ancora che le persone in isolamento fiduciario possono essere positivi asintomatici oppure manifestare sintomi lievi. Guariti 13Deceduti 6A questi vanno aggiunte una serie di persone che sono rimaste in quarantena pur non avendo mai manifestato sintomi , ma solo per essere venuti a contatto con pazienti positivi.#comunecrevalcore