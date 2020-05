A Crevalcore riparte il mercato settimanale

Con ordinanza del Sindaco n. 36 del 18/05/2020 è stata disposta la ripresa dello svolgimento del tradizionale mercato settimanale del martedì nel rispetto delle opportune misure di sicurezza e del protocollo di sicurezza regionale secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni igienico sanitarie.

Si ricorda che da martedì 19 maggio torna in vigore il divieto di sosta e transito dalle ore 6.00 alle ore 15.00 nelle seguenti strade:

Piazza Porta Bologna

Via Matteotti

Piazza Porta Modena (lato sud)

Via San Martino

Via Rocchetta

Via Roma (da Viale Amendola a Via Sbaraglia) compreso il Piazzale del Canale

Via Marconi (da Via Roma a Via Mattioli)

