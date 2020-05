A Persiceto torna il mercato settimanale, con la presenza sia di banchi alimentari che di altre tipologie. Con l’Ordinanza n. 56 del 19 maggio 2020 il sindaco di Persiceto Lorenzo Pellegatti ha infatti disposto la riattivazione dei mercati settimanali del mercoledì nel capoluogo e del venerdì nella frazione di San Matteo della Decima, confermando quanto disposto con propria precedente Ordinanza n. 45/2020 relativamente al trasferimento temporaneo dei posteggi alimentari del mercato settimanale del mercoledì all’interno del cortile delle Scuole Elementari Quaquarelli.

L’ordinanza, in ottemperanza alle prescrizioni ministeriali e regionali, prevede il mantenimento per tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale, di accessi regolamentati e scaglionati in funzione degli spazi disponibili, con differenziazione, ove possibile, dei percorsi di entrata e di uscita, la disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento.

Si ricorda inoltre l’obbligo dell’uso di mascherine all’interno dell’area del mercato e dei guanti “usa e getta” nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e bevande. Tramite posizionamento all’accesso dei mercati di cartelli informativi in italiano e in inglese saranno inoltre evidenziate le regole da rispettare per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata e per ricordare alla clientela i corretti comportamenti. Si ricorda che nell’area di mercato è vietato il transito con biciclette, anche portate a mano.

Per agevolare il flusso di persone sono stati individuati i seguenti varchi esclusivi di accesso all’area di mercato:

per il mercato settimanale del mercoledì nel capoluogo accesso pedonale dai giardini di parco Pettazzoni parco Pettazzoni entrata nord corso Italia all’incrocio con vicolo Albiroli / via De Maria corso Italia all’incrocio con via Rambelli / via Pellegrini via Roma all’incrocio con via D’Azeglio vicolo Quarticolo all’incrocio con via Farini

per il mercato settimanale del venerdì nella frazione di San Matteo della Decima via Cimitero Vecchio all’incrocio con via Cento via Cimitero Vecchio all’incrocio con viale Minezzi



Scarica qui il testo completo dell’Ordinanza: https://www.comunepersiceto.it/

Lorenza Govoni

Ufficio stampa Comune Persiceto