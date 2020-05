Anzola, premiati via streaming i vincitori del concorso “Mon frère de la lune”

Ieri, 29 maggio, alle ore 18, in Piazza Berlinguer, in diretta streaming dalla pagina facebook dell’Associazione Didì ad Astra sono stati premiati i primi classificati di ogni categoria del concorso della seconda edizione di: “Mon frère de la lune”, concorso artistico dal titolo: “il mondo attraverso i miei occhi” rivolto alle scuole secondarie di primo e secondo grado.

Era presente l’Assessore alle Politiche per il Welfare Iris Belletti

Nonostante il lockdown gli artisti in erba hanno portato avanti i loro bellissimi elaborati: ben 125 opere sono giunte alla segreteria dell’Associazione.

L’ass. Didì ad Astra e l’Amministrazione comunale ringraziano con tutto il cuore gli allievi ed i loro professori che hanno permesso di portare avanti tale iniziativa confermando che nelle difficoltà solo INSIEME CE LA POSSIAMO FARE!

Per prendere in visione la mostra online dei disegni di chi ha partecipato al concorso vai alla pagina Didì Ad Astra e al canale youtube dell’Associazione.

I disegni dei ragazzi speciali saranno utilizzati per la realizzazione del calendario 2021 Didì ad Astra.

dalla pagina Fb del Comune di Anzola