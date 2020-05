Argelato e Sala Bolognese, senso unico alternato sulla SP 3 “Trasversale di Pianura” dal 13 al 14/5/2020

Lungo la SP3 “Trasversale di Pianura”, dal km 9+500 al km 9+700 in località Bonconvento al confine tra i comuni di Argelato e Sala Bolognese, per proseguire la progettazione dell’intervento di rinforzo strutturale del ponte sul Reno, per effettuare ulteriori indagini conoscitive sulle condizioni della struttura e lo stato di conservazione dei materiali e per installare i sensori per il monitoraggio degli spostamenti della struttura, senso unico alternato regolato da semaforo o movieri nei giorni mercoledì 13 e giovedì 14 maggio dalle 8.30 alle 16.30.

Ufficio stampa Città metropolitana