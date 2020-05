Ass. Carnevale Persiceto: sospesa la Sagra di Re Bertoldo

Chi segue l’Associazione Carnevale Persiceto sa che in questi giorni solitamente siamo pronti con la distribuzione del Re Bertoldo di primavera. La rivista, che generalmente raccoglie un’ampia documentazione fotografica del Carnevale appena trascorso e parla delle gioie e delle delusioni delle varie società, quest’anno non è al momento ancora stata prodotta.

Viste le difficoltà del momento che stiamo vivendo, abbiamo ritenuto opportuno fermarci anche noi, come tutti.

Per lo stesso motivo, ancora prima di sapere come saranno regolamentate le attività all’aperto, abbiamo deciso di sospendere la tradizionale Sagra di Re Bertoldo di giugno.

Tuttavia, dal momento che molti commercianti e aziende ci aiutano, con il loro prezioso contributo, non solo a realizzare il giornalino ma anche la manifestazione stessa, cercheremo di mantenere gli impegni presi uscendo con il Re Bertoldo tra settembre e ottobre, se le condizioni lo permetteranno.

Per quanto riguarda la Sagra di Re Bertoldo al momento non siamo ovviamente in grado di fare previsioni su un eventuale recupero autunnale.

Buon primo maggio a tutti!

