Attività estive 2020? Rispondi al sondaggio del Comune di Crevalcore

Dal 14 al 20 maggio un sondaggio per conoscere l’orientamento delle famiglie sulle attività estive del 2020.

Ecco di seguito il link del sondaggio, vi preghiamo di compilare e inviare il vostro sondaggio, grazie!!!

https://forms.gle/MLb6MUhEX9o6mELu6

Gentili famiglie,

l’Amministrazione Comunale sta valutando la possibilità di organizzare attività estive per bambini e ragazzi, nel caso in cui la normativa lo dovesse consentire. Non si tratterà evidentemente dei centri estivi per come siamo abituati a conoscerli. Sarà una proposta decisamente differente, nelle modalità e nei tempi, che dovrà tenere conto delle esigenze di carattere sanitario, legate alla pandemia da Covid 19, con la previsione di piccoli gruppi e attività prevalentemente all’aperto. Tali attività potranno comunque partire solo se riusciranno a rispettare le normative e i protocolli sanitari, esistenti e attesi, nel tentativo di ridurre il più possibile il rischio di contagio.

La nostra priorità in questo momento è quella di comprendere se le famiglie siano orientate o meno ad aderire a eventuali proposte di attività estive di gruppo, rivolte ai bambini e ai ragazzi tra 3 e 14 anni.

Alla luce di queste considerazioni vi proponiamo di compilare il modulo predisposto, oppure di inviare una mail con un vostro parere o richiesta all’indirizzo estate2020@comune.crevalcore.bo.it, appositamente dedicato a questo sondaggio, che ha carattere semplicemente esplorativo.

Una maggiore consapevolezza dei bisogni delle famiglie ci aiuterà a progettare, ove possibile, iniziative in sinergia con le realtà del territorio, nell’ottica di calibrare al meglio l’offerta di attività in questa estate particolare.

Il sondaggio sarà attivo dal 14 al 20 maggio.

Grazie fin d’ora

Assessore Istruzione

Rossella Picchioni

info: estate2020@comune.crevalcore.bo.it