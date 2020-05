Attività estive 2020? Rispondi al sondaggio del Comune di Sala Bolognese

Da qualche settimana ormai, come Amministrazione Comunale stiamo cercando di riorganizzare l’offerta educativa estiva, anche in collaborazione con diverse realtà del territorio. In attesa delle indicazioni ministeriali e regionali relative alla possibile riapertura dei servizi estivi rivolti a bambini e ragazzi, ecco il questionario alle famiglie per comprendere i bisogni a cui dovremo cercare di dare risposta, rimanendo dentro alla cornice normativa che verrà delineata.

Gentili famiglie,

vi invitiamo alla compilazione di questo questionario finalizzato a creare una mappatura dei bisogni in previsione della riapertura dei servizi estivi per bambini e ragazzi del nostro territorio, in attesa della normativa che ne farà da cornice. Tale questionario non rappresenta una preiscrizione ma ha l’obiettivo di fornirci elementi preziosi nell’organizzazione e nella risposta ai bisogni che vorremmo poter offrire alle famiglie.

Potete trovare il questionario a questo link. Vi chiediamo di rispondere entro e non oltre il 24 Maggio 2020.

Vi ringraziamo fin da ora per la collaborazione.

