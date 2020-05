Bernini (FI): “Focolaio Budrio motivo di preoccupazione, mantenere alta la guardia”

L’inaspettato focolaio creatosi a Budrio, nella città metropolitana di Bologna, all’ospedale Covid free, è certamente motivo di preoccupazione e sembra dirci che, anche in questa fase in cui la curva dei contagi complessiva continua a calare, bisogna agire con estrema prudenza e cautela. I dati di ieri a Budrio parlavano di 26 degenti, 12 operatori e quattro visitatori positivi: auspico che lo screening si concluda quanto prima e che il sistema di tracciamento, ora che c’è maggiore esperienza nel fronteggiare queste situazioni, funzioni a dovere e sia celere. Che ciò sia cominciato proprio nel giorno di inizio della fase 2 non deve scoraggiarci ma deve, tuttavia, far tenere la guardia altissima. Il mio appello alle Istituzioni regionali è quello di avere coraggio nel regolamentare le dovute riaperture, ma anche di adottare misure contenitive in determinate zone semmai dovessero nuovamente servire. Perché la convivenza con il virus è una realtà con cui dovremo fare i conti e una buona gestione e una attenta programmazione saranno decisive per farci ripartire in sicurezza.



Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia