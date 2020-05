Bernini (FI): “Servono bonus per gli ambulanti. Solidarietà ai commercianti della Piazzola di Bologna”

Tutta la mia solidarietà agli ambulanti della Piazzola di Bologna che ancora attendono di sapere come e quando poter tornare al lavoro. La Piazzola è una realtà unica, bellissima, suggestiva, con i suoi 11mila metri quadrati suddivisi in 16 file, 8 corsie e 340 banchi: deve poter tornare ad animare la nostra meravigliosa città ovviamente in condizioni di sicurezza. Mi rivolgo all’amministrazione comunale affinché ascolti le richieste e le proposte di un settore particolarmente colpito dall’emergenza sanitaria e alla Regione affinché stanzi, per l’immediato, un bonus specifico per gli ambulanti che hanno visto in questi due mesi il proprio reddito azzerato. Forza Italia è pronta a fare la propria parte a livello nazionale per questa categoria troppo a lungo dimenticata e che merita la massima attenzione.

Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia