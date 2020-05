Bimbo Tu: assegni di solidarietà agli addetti alle pulizie ospedaliere

Non solo medici, infermieri e operatori socio-sanitari sono in prima linea e a rischio contagio ma anche gli addetti alle pulizie ospedaliere, che ogni giorno garantiscono la corretta detersione, disinfezione e sanificazione degli ambienti.



“E’ grazie al duro lavoro di queste persone se noi operatori sanitari siamo in grado di operare in sicurezza, e se noi ammalati veniamo curati e accolti in un ambiente sicuro e pulito. Anche loro meritano un sostegno, per questo io e alcuni colleghi infermieri e medici del Bellaria abbiamo chiesto aiuto a Bimbo Tu per raccogliere fondi a loro favore e dargli una mano a vivere in modo più semplice la loro già faticosa quotidianità”. Questo è l’appello dell’infermiere Ilio Presiccio inviato a Bimbo Tu dal suo letto d’ospedale. Ilio è infatti positivo al Coronavirus ed è ricoverato proprio in un reparto come quello in cui fino a poco tempo fa era lui a prendersi cura degli altri. “Da un giorno all’altro gli addetti alle pulizie si sono trovati a lavorare in condizioni di grandissimo stress e preoccupazione, è giusto che anche il loro lavoro sia riconosciuto, e ci sembrava doveroso che i primi a farlo fossimo noi operatori sanitari, perché loro non sono diversi da noi, sono nostri colleghi, facciamo tutti parte della stessa grande squadra” precisa Ilio Presiccio.



Obiettivo della raccolta fondi “La spesa per chi si spende” sono 30.000 euro in buoni spesa, che verranno suddivisi in 86 assegni di solidarietà da 350 euro l’uno per altrettanti operatori Rekeep dell’Ospedale Bellaria.



“Abbiamo accolto subito l’appello del personale sanitario del Bellaria perché condividiamo dal profondo il loro sentimento di solidarietà e vicinanza ai colleghi addetti alle pulizie, che ogni giorno svolgono un lavoro fondamentale per la nostra salute e sicurezza: ambienti non sanificati e contaminati aumenterebbero esponenzialmente il rischio contagio. E’ giusto che anche questi operatori abbiano un riconoscimento e un aiuto. Per questo, in accordo con Rekeep, a cui è affidata la sanificazione delle aree Covid del Bellaria, abbiamo deciso di avviare questa raccolta fondi per l’acquisto di buoni spesa da donare ai loro addetti alle pulizie” dichiara Alessandro Arcidiacono, Presidente di Bimbo Tu Onlus.



“Una iniziativa di solidarietà in favore delle nostre persone, che valorizza l’importante ruolo, invisibile ai più, svolto in questa grande emergenza non può che farci piacere. L’impegno che hanno messo in campo in questi mesi è andato ben oltre il dovere quotidiano. Ci ha reso, tuttavia, ancora più orgogliosi sapere che il progetto è nato direttamente dagli operatori sanitari, perché mai come ora è importante fare squadra e significa che al Bellaria ci siamo riusciti. A medici e infermieri, a quanti vorranno contribuire, all’Associazione Bimbo Tu e agli operatori della grande distribuzione va dunque il nostro grazie anche e soprattutto a nome di tutte le nostre operatrici e i nostri operatori dell’ospedale” ha dichiarato Claudio Levorato, Presidente di Manutencoop Società Cooperativa, holding di controllo del Gruppo Rekeep.



“Conad Nord Ovest, da sempre al fianco delle comunità in cui opera attraverso la rete di punti vendita, in questa circostanza così grave si è da subito attivata anche tramite i propri soci, riferimento di un’importante rete di solidarietà, con enti e associazioni locali. Da diversi anni sosteniamo Bimbo Tu, Associazione che abbiamo deciso di affiancare anche in questa emergenza Coronavirus che la vede impegnata in prima linea con iniziative che i nostri soci hanno supportato da subito, confermando il loro impegno nel mettere a disposizione servizi e risorse economiche” dichiara Alessandro Beretta, Direttore Generale Business di Conad Nord Ovest.



“Come Coop Reno ci stiamo impegnando per contribuire al meglio alle tante situazioni di emergenza del nostro territorio. Purtroppo non è facile riuscire ad aiutare tutti ma crediamo che sia molto importante il messaggio positivo di progetti come questo di Bimbo Tu, perché fanno capire a chi ha bisogno che si può contare sul sostegno non solo economico ma anche morale della Comunità in cui si vive” dichiara il Presidente di Coop Reno Andrea Mascherini.



Per aderire alla raccolta fondi: https://www.gofundme.com/f/sosteniamo-l039ospedale-bellaria

Ufficio stampa Bimbo Tu Onlus