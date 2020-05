Bologna: dal 1º maggio Fratelli d’Italia chiama elettori e simpatizzanti

Dalla giornata di domani (1 maggio ndr) chiameremo elettori e simpatizzanti, focalizzandoci sulla fascia più anziana della popolazione. Sarà l’occasione per stargli vicino, per intercettare richieste d’aiuto dovute a situazioni di forte disagio o fragilità sociale che sarà nostra cura segnalare ai servizi sociali per un pronto intervento, per esprimere le nostre condoglianze in caso di lutti, ma soprattutto sarà l’occasione per aiutarli a comprendere come dovranno comportarsi dal 4 maggio nella c.d. “fase due”.

Abbiamo percepito un preoccupante senso di rabbia e frustrazione, determinata dalle restrizioni delle libertà personali subite e dalle difficoltà economiche. In molti vorrebbero scendere in Piazza per protestare, e questa fase è ancora più difficile e delicata della prima. Le persone sono sole da tempo, fra promesse di denaro non mantenute e disposizioni incomprensibili, sentiamo la necessità di stargli vicino.

Una rabbia sociale che rischia di esplodere a causa dell’inefficienza di chi ci governa a livello nazionale e regionale. Vogliamo fare la nostra parte in modo responsabile per il nostro Paese e sopperire ciò che altri non fanno.

Saranno impegnati tutti gli eletti di Bologna e tanti ragazzi di Gioventù Nazionale (il movimento giovani di FdI), a dimostrazione della volontà dei giovani di essere attivi e presente per mantenere viva una solidarietà.

Partiremo con una migliaia di chiamate a settimana ed inizieremo subito per raggiungere circa 5.000 chiamate solo sulla città di Bologna.

On. Galeazzo Bignami – Deputato FDI

Marco Lisei – Capogruppo Regione Emilia Romagna FDI

Francesco Sassone – Capogruppo Comune di Bologna FDI

Stefano Cavedagna – Portavoce Nazionale Gioventù Nazionale