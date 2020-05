Bologna: Lisei-Bignami (FdI) in merito alla sospensione di alcuni servizi da parte di Hera

Siamo sorpresi che il Sindaco di Bologna e della Città Metropolitana abbia assunto le difese di una società privata, seppur partecipata, invece che quelle dei tanti cittadini che hanno subito numerosi disagi nel corso dell’emergenza. La sospensione del gestore di rifiuti Hera di alcuni servizi per motivi di sicurezza nel corso dell’emergenza (chiusura di numerose stazioni ecologiche, sospensione della raccolta ingombranti, svuotamenti dei cassonetti insufficienti, ecc) poi riattivati a seguito delle numerose lamentele pervenute da alcuni Comuni è stata del tutto improvvida ed inaccettabile.

Bene hanno fatto alcuni Sindaci, oggi richiamati ingiustamente ed impropriamente, a lamentarsene lanciando un segnale chiaro di quanto malcontento ci sia rispetto all’erogazione di un servizio lautamente pagato con i soldi dei contribuenti e sul quale c’è un dovere della pubblica amministrazione di controllo e stimolo al miglioramento.

Interrogheremo la Giunta regionale per sapere se ed in che modo intenda intervenire per limitare l’ autonomia decisionale delle società che erogano i servizi e potenziare la voce dei Comuni, ma soprattutto, viste le decurtazioni dei servizi operate sui territori se non ritenga di adoperarsi affinché i Piani finanziari del 2020 siano decurtati dei costi dei servizi che il gestore non ha erogato tra metà marzo e gli inizi di maggio.

Ufficio Stampa FdI Regione Emilia-Romagna