Calderara: Decreto Rilancio, per i dehors basta la comunicazione

Il “Decreto Rilancio”, quello predisposto dal Governo per stabilire tutte le misure a sostegno dell’economia nella fase di uscita dall’emergenza sanitaria, prevede che le attività interessate, in particolare quelle legate alla somministrazione di cibi e bevande, presentino apposita comunicazione al Comune di appartenenza, contenente l’intenzione di adeguare i locali alle nuove misure. Secondo quanto prevede il DL 34/2020, il Comune di Calderara di Reno ha pertanto predisposto un modulo, presente in allegato in fondo a questa news e da indirizzare al SUAP debitamente compilato. La comunicazione, corredata degli allegati, è obbligatoria per gli esercenti che abbiano la necessità di occupare lo spazio pubblico esterno aggiuntivo al proprio locale con tavolini, sedie, gazebo, tendoni, ombrelloni, necessario ad ottemperare alle misure di sicurezza sanitaria anti Covid-19.

Scarica il modulo

