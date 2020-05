Calderara, ecco la Family Card

L’Amministrazione vara la Family Card. Una delle novità più importanti della rilevante manovra economica approvata dal Consiglio Comunale del 12 maggio è ora realtà: dal 25 maggio potrà essere richiesta da chi ha i requisiti una carta per gli acquisti operante su circuito Maestro e da utilizzare esclusivamente negli esercizi di Calderara. Si tratta di una delle applicazioni più importanti del “Patto di Comunità”, il programma straordinario di interventi decisi per arginare le difficoltà economiche causate dall’emergenza sanitaria: un piano che l’Amministrazione ha varato col coinvolgimento di tutte le realtà sociali e produttive del territorio, in totale trasparenza e confidando nel comportamento altrettanto trasparente dei beneficiari.

Il totale stanziato nell’apposito fondo è di 200 mila ero. Si tratta di un’ulteriore mano tesa alle famiglie, in particolare alle 900 con figli fino a 10 anni, cui verrà riconosciuto un bonus in seguito ad una graduatoria stilata in base all’Isee corrente. Esaurita la graduatoria, in caso di residui sulle somme stanziate verranno riconosciuti ulteriori contributi alle famiglie numerose. I buoni, il secondo punto di forza dell’iniziativa, saranno spendibili solamente nei negozi di Calderara. Saranno esclusi gli acquisti di giochi in denaro, tabacchi ed alcolici.

Nel dettaglio, ecco le info sull’iniziativa. Si consiglia di leggere attentamente tutti i dettagli del bando prima di compilare la domanda, che andrà inviata alla PEC del Comune. In fondo a questa pagina tutti gli allegati.

Le domande

Si potranno presentare dal 25 maggio al 28 giugno 2020, esclusivamente con l’apposito modulo inviato alla PEC del Comune.

I beneficiari

Può presentare la richiesta il nucleo familiare residente nel quale è presente almeno un minore nato entro il 31 dicembre2010. Il nucleo dovrà essere in possesso entro la data di scadenza del bando di ISEE ordinaria valida o ISEE corrente valida, oppure del numero identificativo della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica). Le domande verranno graduate in base al valore ISEE in ordine crescente.

A quanto ammonterà il contributo?

Il beneficio di ciascun nucleo familiare in possesso dei requisiti e posizionato in graduatoria sarà di 75 euro a componente,fino ad un massimo di 300 euro a nucleo.

Dove potrà essere utilizzata la Family Card?

La Card può essere usata esclusivamente in esercizi di Calderara: negozi di abbigliamento, farmacie,cartolibrerie, tecnologia, piante e fiori, lavasecco, cura delle persone, estetica, barbieri e parrucchieri, negozi di animali, bar, pasticcerie, gelaterie,ristoranti, rosticcerie e pizzerie, generi alimentari. Sono esclusi i punti vendita già convenzionati per i buoni spesa: Coop, Dico, Punto Simply, Despar.

L’Isee

La graduatoria di ammissione alla Family Card è basata sulla dichiarazione ISEE, sia quella ordinaria che quella corrente. Il Comune mette a disposizione dei cittadini un servizio per la compilazione dell’ISEE, attivo dal 25 maggio al 26 giugno in collaborazione con Centro Servizi Casabase. Per informazioni e accesso a questo servizio, i contatti dedicati per i cittadini di Calderara sono questi: telefono 3737712302, mail fisco@muse-coop.it, attivi dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 18:00 e il sabato dalle 8:30 alle 12:30.

La compilazione ISEE col CAF Casabase è online, ma se si è impossibilitati ad accedere a Internet si può contattare l’URP del Comune di Calderara: 0516461201, dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30, il martedì e giovedì anche dalle 14:30 alle 17.

Per poter richiedere l’ISEE corrente, almeno uno dei componenti il nucleo familiare deve aver avuto una variazione della situazione lavorativa nei 18 mesi precedenti al primo gennaio dell’anno di presentazione della DSU originaria, superiore al 25% rispetto alla situazione dell’ISEE orginario.

ALLEGATI

Bando

Domanda editabile

Documenti per ISEE

comune.calderaradireno.bo.it