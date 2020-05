Calderara, nido d’Infanzia: pubblicata la graduatoria definitiva per l’anno educativo 2020-2021

La graduatoria definitiva dei bambini ammessi a frequentare il Nido d’Infanzia Comunale è stata approvata e pubblicata. Non essendo stati presentati ricorsi, tale graduatoria conferma, in ogni sua parte, la graduatoria provvisoria.

Per motivi di privacy, ogni bambino viene identificato non attraverso il nome e cognome, ma mediante il numero di protocollo ricevuto al momento della presentazione della domanda, numero facilmente reperibile nella ricevuta dell’iscrizione on-line.

Nella sezione del sito dedicata al nido d’infanzia è possibile trovare tutte le informazioni relative all’organizzazione del servizio e scaricare la graduatoria definitiva.

comune.calderaradireno.bo.it