Coronavirus, La Patria al fianco di Fc Persiceto 85

L’istituto di vigilanza La Patria è al fianco dei ragazzi della Fc Persiceto 85. La Patria ha infatti deciso di contribuire, in un momento in cui le società sportive devono ripartire attenendosi a misure di sicurezza spesso onerose, all’attività di unasquadra del territorio che da oltre venticinque anni promuove la diffusione e la pratica del gioco del calcio tra bambini e ragazzi del circondario di San Giovanni in Persiceto.

Il contributo dell’istituto di vigilanza permetterà in particolare di sostenere le spese per la sanificazione dell’impianto sportivo e l’acquisto dei presìdi di sicurezza necessari alla ripresa dell’attività sportiva.

L’attività motoria è fondamentale per bambini e ragazzi che, in questi mesi, hanno sofferto per l’impossibilità di praticare sport e socializzare.

L’obiettivo della donazione è quello di ridare ai giovani la possibilità di allenarsi in tutta sicurezza e di ritrovare così la giusta serenità.

Valentina Beltrame

Intono Comunicazione