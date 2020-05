Crevalcore, annullata l’edizione 2020 della Festa dello Sport

La Festa dello Sport è tradizionalmente un momento importante per Crevalcore e quest’anno purtroppo, e per ovvi motivi, non avremo le condizioni per svolgerla.

La Festa dello Sport è aggregazione, condivisione e come prerogativa ha lo stare insieme, tutte condizioni positive che oggi, correttamente, non ci vengono concesse, allo scopo di contrastare la diffusione del virus.

Gli sportivi sanno bene che determinazione, allenamento, passione e il rispetto delle regole, sono le condizioni fondamentali per conquistare una vittoria e quindi il prossimo anno saremo senz’altro pronti per una Festa dello Sport ancor più completa ed entusiasmante…alleniamoci anche per questo!

“Più difficile è la vittoria, più grande è la felicità nel vincere.” (Pelè)

Un ringraziamento ancora a chi, lo scorso anno, ha partecipato attivamente alla Festa dello Sport: Istituto Comprensivo di Crevalcore, Istituto Istruzione Superiore “M. Malpighi”, A.C.S.D. Danzainsieme, Automodellismo Off Road Bolognina, P.F.C. Crevalcore, ASD Crevalcity.net, ASD Galeazza, Lovers Crevalcore, Over 35 Palata Pepoli, Bologna Calcio Free Style, Equipo Futsal Crevalcore, I Ranoc ASD, Wushu & MTC ASD, ASD Ju Jtsu Academy, Polisportiva Chikara, Crevavolley.net, Tre Cuori, Podistica Creval…corre, Tennis Club Cà Rossa, Tennis Crevalcore, ASD Olimpia.

Ognuno farà la propria parte, ne siamo convinti, e torneremo così a svolgere le nostre attività, dimostrando ancora una volta, quanto tutto questo sia decisamente così importante.

Un caro saluto,

L’Assessore al Commercio, Sport e Associazionismo

Donatello Poluzzi