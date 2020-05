Crevalcore, modalità ritiro tesserini caccia 2020/2021

I tesserini venatori per la stagione di caccia 2020/2021, sono disponibili da giovedì 14 maggio 2020 presso l’Urp del Comune di Crevalcore. Per poter ritirare il proprio tesserino, allo scopo di evitare assembramenti e consentendo nel locale la presenza di un solo operatore alla volta, assicurando che permanga il tempo strettamente necessario, è necessario prendere appuntamento allo 051 988443, per concordare giorno e orario del ritiro.

Inoltre, affinché il ritiro possa svolgersi garantendo le misure igienico-sanitarie previste dalle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, coloro che si presentano dovranno essere dotati di dispositivi di protezione individuale di protezioni delle vie respiratorie “mascherina” nonché di guanti “usa e getta”.

Con riguardo alla restituzione dei tesserini dell’ultima stagione venatoria 2019/2020, sarà possibile riconsegnarli in Comune, entro il 21 giugno 2020, con le MEDESIME modalità sopra riportare, fino al momento dell’interdizione degli accessi del pubblico agli uffici determinata sempre dalla emergenza sanitaria Covid-19 .

dalla pagina Fb del Comune di Crevalcore