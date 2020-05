Crevalcore, riapre la biblioteca nel Centro socioculturale dopo l’incendio doloso del 2016

Giovedì 28 maggio ha riaperto la biblioteca comunale di Crevalcore dopo il recupero degli spazi del Centro socioculturale a seguito dell’incendio doloso del 2016: la biblioteca ragazzi è stata quindi riportata al piano terra insieme agli uffici dell’area culturale.

Questo l’invito dell’Assessore alla Cultura Mariarosa Nannetti:

“Piccole lettrici, piccoli lettori, care lettrici, cari lettori, la Biblioteca è tornata!

Giovedì 28 maggio la data tanto attesa.

Non torniamo come prima, ma torniamo più di prima.

Abbiamo recuperato il centro socio-culturale nella sua interezza.

Agli inizi di maggio abbiamo traslocato gli uffici dell’Area Servizi culturali “Paolo Borsellino” al piano terra del centro socio-culturale e liberato i locali del centro musicale Melò.

Abbiamo finalmente ridato vita alla Sala Ragazzi al piano terra: è bella, accogliente, spaziosa. Aspetta solo di essere animata dalle voci e dalla presenza delle bambine e dei bambini.

Abbiamo liberato spazi al primo piano per rendere più agevole la consultazione, la circolazione degli utenti tra gli scaffali, lo studio alle postazioni.

Per ora sarà possibile solo il prestito ma ritorneremo a muoverci negli spazi, a toccare e ad annusare i libri, a respirarne le pagine.

In questo periodo abbiamo lanciato lo slogan “La cultura non si spegne”, popolando il palinsesto del contenitore della nostra Area su Fb di tante delle vostre passioni, storie, competenze.

In tanti ci avete messo la faccia: grazie!

Prendiamoci un impegno: facciamo cultura tutti, proponendola e godendone.

Avevamo sognato tanto questo “nuovo inizio”, l’avevamo pensato e desiderato diverso.

Nulla però può sciupare questo momento: gli spazi riguadagnati alla cultura sono sempre un motivo di festa.

Allora questa festa facciamola insieme: riprendiamo a frequentare la biblioteca dei grandi e dei piccoli, nelle modalità e con le attenzioni che ci sono richieste.

Solo frequentandola, capiremo quanto ci era mancata.”

Giorni e orari di apertura

martedì e giovedì ore 10-13 e ore 15.30-18.30 (Sala adulti e Sala ragazzi)

mercoledì ore 9-13 (Sala adulti)

venerdì ore 9-13 (Sala ragazzi)

Servizi erogati

Restituzione e prestito di libri/dvd/audiolibri

Modalità di accesso

La restituzione potrà avvenire senza prenotazione

Il prestito avverrà unicamente su prenotazione nelle giornate ed orari di apertura, tramite le seguenti opzioni

direttamente da sistema SBN con le credenziali personali di accesso: https://sol.unibo.it/SebinaOpac/.do

posta elettronica scrivendo a: biblioteca@comune.crevalcore.bo.it

telefono chiamando lo 051 988552 nelle giornate/orari di apertura

Cosa occorre fare per prenotare

Specificare nome, cognome, data di nascita e numero tessera della biblioteca, numero di telefono meglio se cellulare, unitamente al titolo del libro/supporto richiesto e autore. Tutto ciò per velocizzare la fase di ritiro: le tue richieste saranno già registrate.

Inoltre, consigli da portar via!

Vuoi leggere un libro ma non sai quale? Facci sapere il genere di libro che ti piace e cosa solitamente leggi. Al resto pensano le bibliotecarie preparandoti libri da portar via!

Qualunque sia la tua scelta di prenotazione saranno le bibliotecarie a contattarti per il ritiro, si potrà accedere una persona alla volta, indossando dispositivi di protezione e rispettando il distanziamento previsto (1.50 mt).

Ti aspettiamo con tante novità editoriali di narrativa, saggistica, libri per ragazzi e dvd a prestito gratuito per tutti!

Ti ricordiamo che libri/ dvd/audiolibri che prendi a prestito dalla biblioteca sono sicuri, al rientro vengono messi in quarantena nel rispetto delle indicazioni operative della RER (8.5.2020).

