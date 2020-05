Da oggi riapre l’Ufficio Postale di Palata Pepoli.

Nel comune di Crevalcore sarà ripristinata l’operatività dell’ufficio postale sito in:

VIA PROVANONE 4963 – CREVALCORE: sarà incrementata l’operatività per un totale di sei giorni settimanali con orario dalle 8.20 alle 13.35

dalla pagina Fb del Comune di Crevalcore