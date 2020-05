Emilia-Romagna. Bernini (FI): “Erogare bonus 1000 Euro anche a interinali”

Sono vicina agli infermieri e agli operatori sanitari del Pronto soccorso del Sant’Orsola-Malpighi di Bologna che hanno acceso i riflettori sulla realtà degli interinali esclusi di fatto dal bonus di 1000 euro che la Regione Emilia-Romagna ha previsto per le figure professionali del sistema sanitario regionale. Una dimenticanza illogica, soprattutto considerata la vera e propria corsa alle “assunzioni di massa” operate attraverso le agenzie interinali. Si tratta di professionisti assunti nel momento di maggior bisogno e che sono letteralmente corsi in aiuto di un sistema sanitario in fortissima sofferenza, soprattutto nelle fasi iniziali del contagio. Ora che, anche in Emilia-Romagna, la fase più critica sembra superata, non si possono dimenticare coloro che sono stati sempre e comunque in prima linea a combattere con un virus pressoché sconosciuto: non è ammissibile operare distinzioni sulla base di un contratto di lavoro. La ratio del bonus è quella di premiare indistintamente chi si è speso nell’emergenza sanitaria: penso anche a tutti quei giovani infermieri la cui laurea è stata anticipata di un mese e sono poi stati direttamente catapultati nei reparti più difficili. Faccio appello alla Regione Emilia-Romagna affinché si ponga subito fine a questa assurda disparità di trattamento.

Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia