“Io lavoro sicuro”: ecco il contributo per negozi e imprese di Calderara

Si chiama “Io lavoro sicuro”, e ha come obiettivo il rilancio delle attività che sono state sospese in seguito all’emergenza sanitaria. Il Comune di Calderara lancia questo bando, destinato a imprese e negozi del territorio, con l’obiettivo di aiutare il maggior numero possibile di soggetti del tessuto commerciale e agevolarne la ripresa.

Di cosa si tratta

L’Amministrazione ha pertanto creato un fondo di 58 mila euro destinati a questa iniziativa, e definito in questo percorso le modalità di accesso al contributo: potranno essere, così, coperte le spese sostenute per l’acquisto dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e per l’acquisto di prodotti e attrezzature ai fini dell’adeguamento dei locali alle misure sanitarie impartite dai provvedimenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19.

I beneficiari

Possono presentare domanda le imprese del territorio comunale di Calderara di Reno iscritte come ditte individuali o società facenti parte di pubblici esercizi. E poi centri sportivi tra cui le palestre, artigianato di servizio alla persona, esercizi commerciali di vicinato.

Il contributo

Il bonus sarà a fondo perduto e fino a 1000 0 600 euro a seconda delle tipologie (vedi l’allegato).

Il rimborso delle spese sostenute sarà per ciascun trimestre e nel rispetto del tetto massimo di contributo erogabile:

• corrispondente al 100% per acquisti effettuati nel territorio di Calderara;

• corrispondente all’80% per acquisti effettuati nella provincia di Bologna;

• corrispondente al 50% per acquisti effettuati fuori dalla provincia.

Termini e modalità di presentazione delle domande

Le domande di contributo, compilate sull’apposito modulo, dovranno essere presentate in modalità telematica all’indirizzo di posta certificata comune.calderara@cert.provincia.bo.it:

a) dalle ore 10,00 del 18 maggio 2020 alle ore 17,00 del 30 giugno 2020, per gli interventi realizzati nei mesi di marzo, aprile e maggio;

b) dalle ore 10,00 del 1 luglio 2020 alle ore 17,00 del 10 settembre 2020, per gli interventi realizzati nel mese di giugno e per gli investimenti che si andranno eventualmente a realizzare nei mesi di luglio-agosto.

ALLEGATI

Bando

Domanda

Modulo privacy

