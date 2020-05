Musei di Terred’Acqua: le riaperture previste

A partire dal 18 maggio 2020, salvo diverse disposizioni, i luoghi della cultura italiani potranno riaprire al pubblico. Parola d’ordine in questa fase sarà la sicurezza, una condizione imprescindibile per poter fruire la cultura senza rischi. Per questo potrbbero essere previsti ingressi calmierati, orari speciali o nuove modalità di visita.



Di seguito vi proponiamo un elenco dei Musei, mostre e siti culturali della Pianura Bolognese che si apprestano a riaprire, con indicazione di eventuali modalità speciali per l’accesso laddove presenti. L’elenco sarà costantemente aggiornato nelle prossime settimane, per segnalazioni potete sempre scriverci all’email turismoinpianura@cittametropolitana.bo.it.



[DAL 18 MAGGIO]

Giocars – Museo del Giocattolo in Movimento – (Sala Bolognese)

Dal 21 maggio (ore 15) il Museo dedicato al giocattolo a ruote (e non solo) riaprirà gratuitamente per i bambini sotto i 13 anni, al 50% per tutti gli altri. L’entrata e la visita si dovrà svolgere secondo le nuove norme, nella totale sicurezza di tutti i visitatori.

> www.giocars.it

Museo Archeologico Ambientale – (San Giovanni in Persiceto, Calderara, Sant’Agata Bolognese, Crevalcore, Anzola)

A partire dal 18 maggio il Museo, nelle sue 5 sedi, sarà riaperto solo con la modalità “su richiesta”, previo accordo con la segreteria al numero 051.6871757 oppure facendo richiesta alla seguente e-mail: maa@agenter.it

> www.museoarcheologicoambientale.it



Museo del Cielo e della Terra – (San Giovanni in Persiceto)

A partire dal 18 maggio il Museo sarà riaperto solo in modalità “su richiesta”, previo accordo con la segreteria al numero 051.6871757 oppure facendo richiesta alla e-mail info@museocieloeterra.org.





[DAL 15 GIUGNO]



MUDETEC – Museo delle tecnologie di Automobili Lamborghini – (Sant’Agata Bolognese)

La riapertura del Museo Lamborghini di Sant’Agata è attualmente prevista per il 15 giugno

> www.lamborghini.com/it-en/museo

