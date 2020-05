Persiceto: 5 biciclette ai cittadini più “Ecoattivi”

Sabato 16 maggio alle ore 11 in piazza del Popolo si è svolta la cerimonia di premiazione di “Ecoattivi”, il concorso nazionale che premia i comportamenti sostenibili dei cittadini, promosso da Achab Group in collaborazione con Geovest. Per il Comune di Persiceto erano in palio 5 biciclette che sono state consegnate ad altrettanti cittadini che hanno partecipato al concorso.

Per l’occasione, oltre ai cinque vincitori persicetani, Lorena Gazzotti, Ludovica Perugini, Francesco Vischi, Piero Montanari e Fabio Trifirò, erano presenti Emanuele Bottaro di Achab Group, William Maccagnani, presidente di Geovest, e Lorenzo Pellegatti, sindaco di San Giovanni in Persiceto.

Per partecipare al concorso a punti, il cui obiettivo è diffondere una cultura attenta ai temi della sostenibilità e premiare i comportamenti positivi dei cittadini, era sufficiente scaricare l’app EcoAttivi sul proprio telefono e compiere le azioni previste, come tracciare i propri accessi ai centri di raccolta, i propri spostamenti in bici o a piedi, testimoniare l’uso della compostiera o altre azioni ecologicamente virtuose dal bando.

Ufficio stampa Comune Persiceto