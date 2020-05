Persiceto: il Centro Famiglia e la Caritas di San Giovanni ringraziano le realtà persicetane

Il Centro Famiglia e la Caritas di San Giovanni, in questo periodo di grande difficoltà, ringraziano pubblicamente per la solidarietà espressa, la profonda attenzione e le donazioni di tante realtà persicetane:

• Panificio Cocchi – tanto pane fresco

• Guidotti L’Officina del Gusto – colombe artigianali consegnate a 70 famiglie nella settimana di Pasqua

• Comitato TVB Quaquarelli e Comitato Genitori Quaquarelli – buoni spesa da 10 Euro da utilizzare presso: Libreria degli Orsi e Labici oppure allo Strike

• Associazione “dipetto” – prodotti alimentari

• Auser Persiceto – prodotti alimentari

• Centro Sociale “LA STALLA” – prodotti alimentari

• Coop IV Novembre e Porta Marcolfa, in merito all’iniziativa “Dona la Spesa”, un grazie a tutti coloro che lasciano alla cassa 1 o 5 euro per le famiglie in difficoltà. Ci sono già stati consegnati 24 buoni spesa da 10 Euro che abbiamo consegnato a famiglie e in parte utilizzato per comprare alimenti che ci mancavano.

• Diverse mamme si sono organizzate e hanno portato in sagrestia quadernoni, libri da leggere e da colorare, giocattoli e alimenti; è possibile continuare a portare qualcosa.

• un ultimo ringraziamento va ai diversi privati per le donazioni in denaro effettuate.

Grazie a tutti i persicetani!

dalla pagina Fb del Centro Famiglia