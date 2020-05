Persiceto: il Gruppo Consiliare Democratico sullo spostamento dei banchi alimentari del mercato

Apprendiamo che il Sindaco con specifica Ordinanza n.45 del 30 aprile 2020, ha “predisposto che a partire dal 6 maggio potranno riprendere le operazioni dei banchi alimentari del mercato settimanale del mercoledì nel Capoluogo”.

Ottima notizia. Eppure il Sindaco ha stabilito che “fino al 30 giugno i posteggi saranno trasferiti nel cortile all’interno della scuola primaria “Quaquarelli”, accessibile da viale Pupini e da via Pio IX”.

Non era forse uno spazio molto utile per pensare a soluzioni di sollievo per le famiglie con minori? Non poteva essere questo uno spazio importante per ideare soluzioni a favore dei bambini e delle loro famiglie?

Non vi erano altri luoghi della città individuabili a sostegno del mercato alimentare? E sulla frazione di Decima, dove si svolgerà il mercato alimentare?

Nessuna parola ancora nemmeno sul nuovo bando dei buoni spesa…peccato, erano fondi per interventi urgenti e qui le settimane passano…Speriamo almeno che il Sindaco accolga nel nuovo bando la nostra proposta di alzare il reddito di accesso in base alle composizioni dei nuclei familiari.



di Sara Accorsi

Capogruppo Gruppo Consiliare Democratico