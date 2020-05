Persiceto, l’Amministrazione comunale si unisce al cordoglio per la morte di Franco Risi

L’Amministrazione comunale si unisce al cordoglio per la morte di Franco Risi, figura storica del territorio persicetano e soprannominato “l’uomo del vapore”, in quanto fondatore del piccolo ma importante Museo della Macchina a Vapore di Persiceto, che custodisce la sua ricca collezione di macchine agricole, locomotive, locomobili, motrici fisse, trattori e macchine operatrici a vapore uniche al mondo.

Nella foto un momento dell’evento del Museo della Civiltà Contadina di Bentivoglio “La campagna a vapore” del 2018.

Grazie di tutto all'”uomo del vapore” per avere costruito e lasciato questa importantissima memoria con la sua grande passione.

Visita il museo: http://www.museodelvapore.it/

dalla pagina Fb del Comune di Persiceto