Persiceto, riprendono gli interventi di messa in sicurezza sul territorio

I lavori programmati dal Comune e finalizzati ad interventi di riqualificazione e messa in sicurezza del territorio che erano stati momentaneamente sospesi a causa del Covid-19 sono ora ripartiti.

“Dopo l’interruzione delle attività a causa dell’emergenza sanitaria – dichiara Alessandra Aiello, assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Persiceto – e grazie all’impegno costante degli uffici comunali che non è mai mancato, sono ripresi anche i lavori per la messa sicurezza del territorio, sia nel capoluogo che in varie località più periferiche, come Amola e Tivoli. A breve verranno terminati i lavori per la realizzazione di passaggi pedonali anche semaforizzati, attraversamenti rialzati e illuminati e una pista ciclopedonale che renderà più sicuro il transito su una lunga parte di via Modena”.

In questi giorni si sta ultimando l’intervento per la realizzazione di un passaggio pedonale semaforizzato lungo la SP 568 di Crevalcore, all’incrocio con via Due Santi in località Amola. A seguire verrà realizzato un attraversamento pedonale rialzato con relativa illuminazione lungo la SP 568 di Crevalcore posto a circa 50 m dall’intersezione con i viali di circonvallazione nel capoluogo. In località Tivoli, all’intersezione tra via Tivoli e via Castelfranco, verrà realizzato un passaggio pedonale illuminato con attraversamento sulla SP 41. Nel capoluogo verrà infine realizzata una pista ciclopedonale lungo via Modena. L’intervento si estende per circa 260 m sul lato Sud e per circa 200 m sul lato Nord e prevede la demolizione della banchina e del marciapiede esistente, gravemente ammalorati.

Ufficio stampa Comune Persiceto