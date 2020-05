Persiceto, ripristino operatività pomeridiana dell’ufficio postale in piazza del Popolo

A partire da lunedì 11 maggio Poste Italiane ha avviato la riattivazione di alcuni servizi, sospesi nelle scorse settimane in ottemperanza ai provvedimenti restrittivi emanati dal Governo per contenere il diffondersi del Coronavirus: in particolare vengono riaperti alcuni uffici postali precedentemente chiusi, e vengono potenziati i giorni e gli orari di apertura di quelli rimasti aperti. A Persiceto da giovedì 14 maggio viene ripristinata l’operatività pomeridiana dell’ufficio postale in piazza del Popolo 23/b, con i seguenti nuovi orari: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05, sabato dalle 8.20 alle 12.35.

Per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e degli utenti sono state eseguite procedure di sanificazione di tutti gli uffici, installazione dei pannelli schermanti in plexiglass in tutte le postazioni di front-office, nonché posizionamento di strisce di sicurezza idonee a garantire il distanziamento interpersonale.

Ciascuno è invitato ad entrare negli uffici postali esclusivamente per il compimento di operazioni essenziali e indifferibili, in ogni caso avendo cura, ove possibile, di indossare dispositivi di protezione personale; di entrare in ufficio solo all’uscita dei clienti precedenti; tenere la distanza di almeno un metro, sia in attesa all’esterno degli uffici che nelle sale aperte al pubblico.

Consulta gli orari di apertura degli altri uffici postali a Persiceto e dintorni nella sezione apposita sul sito di Poste Italiane.

