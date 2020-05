Pubblica Assistenza Crevalcore: gli interventi durante il periodo della fase 1 dell’emergenza Covid

Carissimi soci

Il Consiglio Direttivo congiuntamente alla Direzione Sanitaria, ritengono doveroso comunicarvi il fare della nostra Associazione, durante il periodo della fase 1 dell’emergenza Covid (01/03/2020 – 30/04/2020):

– Ambulanza emergenza sigla CV24 – servizi effettuati 491

– Servizio inter – ospedaliero sigla Persiceto 3 – pazienti trasportati 214

– Servizio dialisi trasporti effettuati (and. + rit.) 396

– Ambulanza adibita a trasporti Covid sigla Crevalcore 07 – ore effettuate 211 – pazienti trasp. 113

Abbiamo eseguito 6 viaggi dall’ospedale di Piacenza per Bologna con equipe medica per pazienti critici.

E’ stato effettuato un servizio sul territorio provinciale con equipe medica per assistenza domiciliare a pazienti pediatrici con gravi problematiche sanitarie.

Oltre a questi servizi, si è effettuato ad oggi (6 maggio ndr), il servizio spesa e farmaci per un totale di 215 ore consegnando 137 spese domiciliari e 37 consegne farmaci.

Si è distribuito per il Comune a Crevalcore e frazioni 18.000 mascherine.

Abbiamo assistito e assistiamo tutt’ora, come da Ente indicato da Decreto legislativo, ogni volta che ci è stato richiesto, persone in isolamento fiduciario o positive.

Si è provveduto, sotto la guida della Direzione Sanitaria, al confezionamento di più di 400 kit Covid (DPI) per servizio ambulanza.

A tutto questo va aggiunto il lavoro, in primis della Direzione Sanitaria, per protocolli operativi e aggiornamenti degli stessi in conformità alle varie disposizioni epidemiologiche, al lavoro svolto dalla Direzione per il reperimento del materiale necessario.

Siamo presenti nel centro operativo comunale (COC) a Crevalcore e a Sant’Agata Bolognese.

Sicuramente sfugge qualcosa, ma non può sfuggirci l’arrivo dei 20 nuovi volontari a cui diamo il benvenuto e innanzitutto non possiamo dimenticare la vicinanza di tutta la popolazione che non ci hanno mai fatto sentire soli dandoci una forza immensa.

GRAZIE A TUTTI

La Direzione

dalla pagina Fb della Pubblica Assistenza di Crevalcore